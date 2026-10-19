Fon vurgunundan sonra yapılan ankette halk “Krizin sorumlusu kim sorusuna yüzde 52.8’lik kesim HÜKÜMET yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 70’i “Hükümete güvenim azaldı” dedi..



AKP’ye yakınlığı ile bilinen Betimar Araştırma, fon krizinin ardından 5-9 Ekim tarihlerinde 26 ilde anket yaptı ve 3 bin kişiye fon krizini sordu. Vatandaş, fon soruşturmasının bazı kişilerin istifasıyla sınırlı tutulacağını ve üstünün kapatılacağına inanıyor.

FON KRİZİNDEN HABERİ YOK: Betimar Araştırma, ‘gündem’ araştırması yaptı. Ankette “Son günlerde meydana gelen fon krizi hakkında bilginizi var mı?” sorusuna halkın % 45,5’i “evet, var” derken % 42.5’sinin “hayır, yok” cevabını vermesi ilginç bulundu.

SORUMLU HÜKÜMET: “Sizce borsa ve fon krizinde ortaya çıkan son sorunlarda en fazla hangi kesimin sorumluluğu var?” sorusuna % 52.8 ile “hükümet” denildi. AKP seçmenin % 30.5’i, MHP seçmenin ise % 46’sı sorumlu olarak ‘hükümet’ görüşünü bildirdi. Halkın % 70’i fon krizi nedeniyle “hükümete ve siyasi kurumlara güvenim azaldı” diyor. Yine % 50.5’lik çoğunluk fon soruşturmasının iktidara güveni azaltacağını bildirdi.

ÜSTÜNÜ KAPATACAKLAR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kimsenin hakkını yedirmeden bu meseleyi çözüyoruz” sözü hatırlatılarak sonucun nasıl çıkacağı sorusunda çarpıcı cevap geldi. % 56.1 “fon krizinin üstünü birkaç istifa istemi ile üstünü kapatacaklar” derken, 43.9’luk kesim “AKP’li olup olmasına bakmayacak gerekli cezai süreçleri uygulayacak” dedi. Yeni Parti Lideri Özgür Özel’in “Erdoğan’ın bilgisi varsa sorumluluğu vardır, yoksa yönetim zaafı vardır” sözlerine % 501’lik büyük çoğunluk ‘katılıyorum’ diyerek destek verdi, bu görüşe sadece % 32.2’lik kesim ‘katılmıyorum’ dedi.

Erdoğan’ı yanıltıyorlar

“Türkiye fon çetesinin sebep olduğu beka sorunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılan raporlar, fon vurgununa kalkan olmaya çalışanların kontrolünde”

AKP’li eski milletvekili ve partinin eski MKYK üyesi Orhan Miroğlu “Bu ülke PKK ve dış güçlerin değil, fon çetesinin sebep olduğu bir beka sorunu yaşıyor” tespitinde bulundu. Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılan bilgilerin ve raporların önemli bir kısmının da fon vurgununa kalkan olmaya çalışanların kontrolünde olduğunu ileri sürdü. Miroğlu şunları söyledi:

HATIRLI BİRİNİN RİCASI

“Bu olmasa, ‘hatırlı biri’ cesaret edip, Cumhurbaşkanına ulaşabilir ve kiraladığı gizli evinde servet çıkan, kayyumun yönettiği Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı için ‘ricada’ bulunabilir miydi?”

KÜLÜNK DE ISYAN ETTİ

AKP’li Metin Külünk de “Geciken her günün, Erdoğan’ı devirmek isteyenlerin önüne yeni fırsatlar açtığını görün. Derhal Sayın Cumhurbaşkanımızı doğru bilgilendirin” ifadesini kullandı. Külünk, Ankara’daki bazı kadroların süreci unutturmaya ve yatıştırmaya çalıştığı izleniminin toplumda karşılık bulmadığını söyledi.

KANSERLI HÜCRELER

Yazar Yıldıray Oğur da benzer bir tespitte bulundu ve “Erişim engeli gelmeden lütfen okuyun Sayın Cumhurbaşkanı” başlıklı yazısında şunları yazdı: “Galiba Cumhurbaşkanımız fon skandalının aslında nasıl bir dolandırıcılık olduğunun tam olarak farkında değil. Hayır sayın Cumhurbaşkanı, bu planlı, organize bir biçimde ve kamu gücü kullanılarak 500 bin kişinin dolandırılmasıdır. Herkes sizden neşteri elinize almanızı ve kanserli hücreleri kesip atmanızı bekliyor.”