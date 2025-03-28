İstanbul Büyükşehir'in rekor oyla seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB'nin birçok önemli ismi tutuklandı. Şişli'ye de kayyum atandı. Yaşanan süreçte de yurttaşlar Anayasal haklarını kullanmak için sokağa çıkıp AKP'yi protesto etti. CHP'de eylemleri bir adım daha ileri götürüp AKP'ye yakın firmalara boykot başlattı. Boykot kararı AKP’lileri telaşlandırırken bürokratlarda boykota karşı AKP’lileri destekledikleri görüldü.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AKP’YE DESTEK

AKP'nin en büyük destek firma Espressolab oldu. Dikkat çeken bir hızda büyüyen, bir sabah uyandığında yeni şube açan Espressolab'a da AKP'lilerin yanı sıra bürokratlarda destek yarışına girdi. Elazığ’da şubesi bulunan Espressolab’a AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal destek ziyareti yaparak kahve içti.

FETÖ’YE DİZDİĞİ METHİYELER HATIRLATILDI

Vali Hatipoğlu'nun paylaşımının altına birçok tepkide gelirken Hatipoğlu'nun FETÖ'nün AKP ile aralarının iyi olduğu dönemlerde düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'na methiyeler düzdüğü gönderileri paylaşıldı.

2012'de Hatipoğlu tarafından Türkçe Olimpiyatlarını övdüğü paylaşımlar şu şekilde:

"Fazla söze gerek yok Türkçe Olimpiyatları Kütahya

Türkçe olimpiyatları harika idi. Emek verenlere ve ideallerini hayata geçirenlere teşekkürler”