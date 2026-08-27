Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 5’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu ve “AKP’de çöküş süreci başladı, AKP kurmayları da Erdoğan sonrası için hazırlık yapıyor, partinin oyu yüzde 27’ye düştü’’ dedi.

Türkiye’de muhalefete yargı eliyle baskı politikası uygulandığını söyleyen Özdağ “Saray rejimi ‘halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmak’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi yaymak’ diye herkesi tutuklatıyor’’ dedi ve şöyle devam etti:

’yetkisiz mahkeme’

Ümit Özdağ, konuşmasının ardından kılıçla kutlama pastasını kesti.

“Nasuh Mahruki böyle bir iddiayla ikinci kez tutuklandı. Ben de Kayseri’de yatışmasına katkı verdiğim Suriyeli sığınmacılar olayından tutukladım. Yetkisiz bir mahkeme 2 yıl 4 aya mahkûm etti. Muhalefete yönelik bu hukuksuz, ağır baskıları AKP Genel Merkez de doğru bulmuyor.” AKP’nin bir çöküş süreci içerisinde olduğunu ifade eden Özdağ, AKP’li kurmayların Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığını, AKP’nin oy oranının da yüzde 27’ye düştüğünü iddia etti ve şöyle dedi:

‘’Hormonlu araştırmalara rağmen düşüş içinde ve yüzde 27 bandına geriledi. 4 parçaya bölündüler. AKP kurmayları panik içinde Erdoğan sonrasını planlıyor. PKK affına parti tabanının yüzde 70’i karşı çıkıyor. Bu konudaki mücadelemden dolayı beni görünce ‘Allah yardımcın olsun’ diyen AKP milletvekilleri var. Erdoğan siyaset mühendislik yapıyor, ekonomi ağır bir yıkımla karşı karşıya.”