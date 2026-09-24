AKP Çanakkale İl Başkanlığı, il gençlik kolları toplantısının ardından parti binası dışında gençler arasında tartışma ve arbede yaşandığını açıkladı. İl Başkanlığı, olayın parti binasının içinde yaşanmadığını ve siyasi bir meseleyle bağlantılı olmadığını belirtti.

“BİREYSEL ANLAŞMAZLIKTAN KAYNAKLANDI”

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın gençler arasındaki bireysel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı ileri sürüldü. Açıklamada, “Her ne suretle olursa olsun, bu tarz olayların yaşanmasından rahatsızlık duymaktayız” ifadelerine yer verildi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Olayın ardından sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, İl Başkanlığı tarafından disiplin sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

AKP Çanakkale İl Başkanlığı, olayın parti binasının dışında gerçekleştiğini vurgulayarak kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediklerini bildirdi.