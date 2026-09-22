Kocaeli’nin Orhaniye bölgesindeki bir yapı hakkında yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle “konut dokunulmazlığının ihlali, kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde yayılması ve özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçlamalarıyla yargılanan gazeteci Cihat Polat ile Yeni Parti İzmit Belediye Meclis Başkanvekili Av. Nazım Gençtürk’ün davasında karar çıktı.

Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Polat ve Gençtürk ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda siyasi parti temsilcisi, belediye meclis üyesi ve yurttaş takip etti.

BERAAT TALEP ETTİLER

Gazeteci Cihat Polat, savunmasında Gençtürk’ün dile getirdiği iddiaları haberleştirdiğini belirterek beraatini istedi.

Polat, “Ben 28 yaşında genç bir gazeteciyim. Diğer sanığın iddialarını haberleştirdim. Suç vasfım yoktur. Karşı tarafla herhangi bir husumetim bulunmamaktadır” dedi.

Gençtürk ise belediye meclislerinde imar komisyonu üyesi olduğunu ve bölgeyle ilgili yurttaşlardan çok sayıda ihbar aldığını söyledi. Söz konusu yapının ruhsatsız olduğunu ve orman alanına taştığını öne süren Gençtürk, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

“HALKIN HABER ALMA HAKKI”

Polat’ın avukatı Nazmi Küçük Osmanoğlu, savunmasında basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına dikkat çekti. Gazetecilerin kamu yararını ilgilendiren konuları haberleştirmesinin basının temel görevlerinden biri olduğunu belirten Osmanoğlu, müvekkilinin beraatini talep etti. Müşteki vekili ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

POLAT’A 10 AY, GENÇTÜRK’E 2 YIL 1 AY

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, gazeteci Cihat Polat’a 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Polat’ın gerçekleştirdiği eylemin gazetecilik faaliyeti kapsamında kaldığını değerlendiren mahkeme, hakkındaki ilgili suçlama yönünden ise beraat kararı verdi. Mehmet Nazım Gençtürk hakkında ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedildi.