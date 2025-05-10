İBB operasyonunda tutuklanan Mehmet İlhan Gülay 24 saate üç ayrı ifade verdi. Son ifadesinde AKP’li Tevfik Göksu’nun adını çıkarttı, o dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik yapan İPA Başkanı Buğra Gökce’nin adını verdi ve serbest kaldı.

6 Mayıs’ta tutuklanan Mehmet İlhan Gülay, 24 saat içinde üçüncü kez savcılık karşısına çıktı. Gülay, farklı ifadelerinden sonra serbest kaldı.

İLK İFADESİ BÖYLEYDİ

Gülay, Ataşehir’deki bir imar alanına ilişkin ilk ifadesinde, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Adnan Zeki Bostancı ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit’in isimlerini verdi. İlk ifadesinde rüşvet iddialarını reddetti. İş insanı, imar sürecinin AKP döneminde başladığını belirtti ve “Yine emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostancı şu an AKP İBB Grup Başkanvekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı’dır. Bu şahısların İmamoğlu ile bir arada olmaları mümkün değildir” dedi.

Gülay, Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini ve İmamoğlu’nun kendisini Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökce’ye yönlendirdiğini şu sözlerle aktardı. Gülay, bu görüşmeyi anlattığı tarihte Buğra Gökce, İzmir Belediyesi’nde görevliydi. Ayrıca bu görüşme iddiası, ilk iki ifadesinde yer vermedi.

Mehmet İlhan Gülay, Gülaylar Altın, Nişantaşı City’s ve Meydan AVM’nin sahibi.

MAĞDUR ETTİ DEDİ

Üçüncü ve yazılı ifadesinde ise Gülay, daha önce verdiği isimlerden bazılarını çıkardı ve yerlerine yeni isimler ekledi.

“Ben de mağdurum” savunması Savcı karşısında tekrarladığı son ifadesinde Gülay “İBB beni de mağdur etti, ben de şikâyetçiyim” dedi. Gülay’ın avukatı, ifadesinin ardından tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Savcılık tahliye yönünde mütalaa verdi.

Gülay’ın rüşvet istendiğini iddia ettiği Ataşehir’deki bir arsanın imarı için yapılan tutuklamanın ardından söz konusu arsayla ilgili İBB’de AKP’lilerin de evet oyu verdiği ortaya çıktı. Oylama sonrası da AKP’li İBB Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, söz konusu imar değişikliğinin Ataşehir’in yıllardır çözülemeyen sorunlarını ortadan kaldırdığını belirtti.

Mehmet İlhan Gülay, ilk ifadesinde rüşvet iddialarını kesin olarak reddetti. Son ifadesinde, ilk ifadesindeki isimleri çıkardı. Buğra Gökce’yi ekledi.