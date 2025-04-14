Denizli Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde AKP'li Osman Zolan, bir önceki Ekonomi Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ismini kongre ve kültür merkezine vermişti. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ismi CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değiştirildi.

İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Nisan ayı ilk meclis toplantısında başkanlık gündemi önergesi ile Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin adını Pamukkale Kültür Merkezi olarak değişmesini önerdi.

Hukuk komisyonu tarafından alınan karar sonrası bugün yapılan Denizli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 52 kabul ve 14 ret oyu ile isim değişikliği meclis kararı ile gerçekleştirildi.

ALKIŞLARLA UĞURLADILAR

Oylama sonrası karara itiraz eden AKP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri salonu terk etme kararı alırken, CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri AKP'li üyeleri alkışlarla uğurladı.