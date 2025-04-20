İstanbul’daki Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası, süren davalara ve tüm itirazlara rağmen yapılaşmaya açıldı.

Neredeyse kent içindeki tek yeşil alanlar haline gelen askeri bölgeler, kışlalar ve askeri havaalanları 15 Temmuz 2016 tarihindeki Darbe Girişimi’nin ardından kentin dışına taşındı.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un ardından boşaltılan askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamıştı.

Ancak askeri araziler Erdoğan’ın iddia ettiği gibi yeşil alan olarak korunmadı ve birer birer yapılaşmaya açıldı.

Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası da tamamen boşaltıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devredilen kışla arazisine tüm itirazlara rağmen Çınarköy Evleri adı altında bin 774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan yapıldı.

Emlak Konut, lüks konutları milyarlarca lira ödeyerek iktidara yakınlığıyla bilinen şirketlere inşa ettirdi. Projenin bir bölümü Yassıada’yı betona boğan Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye KDV hariç 1 milyar 150 milyon TL’ye yaptırıldı.

Projenin bir başka etabı ise 1 milyar 230 milyon TL’ye Aydur İnşaat ile Cevahir Yapı şirketine yaptırıldı.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER VAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre kısa süre önce inşa süreci tamamlanan lüks konutlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İddiaya göre bürokratlar ve siyasetçiler, Emlak Konut’un inşa ettiği 141 villayı almak için sıraya girdi.

Villa aldığı öne sürülen bazı bürokratlar ve siyasetçiler şöyle:

-Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci

-Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

-Ziraat Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Cesur

-Önceki Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu M. Selahaddin Şentop

-Önceki Çekmeköy Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Poyraz'ın kardeşleri

-M. Emin Akbaşoğlu'nun eşi

Öte yandan bazı AKP milletvekilleri, Türk Hava Yolları yöneticileri ile Vakıf Katılım gibi diğer kamu bankalarının yöneticilerinin de villa alanlar arasında yer aldığı iddia ediliyor.