31 Mart yerel seçimlerinde 46 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olan CHP, birçok ankette birinciliğini korumaya devam ederken Saray'a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir itiraf geldi.

Selvi Hürriyet'teki, "Eriyen partiler yükselen partiler" başlıklı yazısında, "Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte muhalif seçmen CHP’de toplanmaya başladı. Şimdi, PKK’nın silah bırakma sürecine muhalefet ederek ayakta kalmaya çalışıyor ama İYİ Parti anlamını yitirdi. Muhalefet ise onu CHP yapıyor. Milliyetçilik ise onun adresi MHP. Anket firmaları saha çalışmalarında İYİ Parti’nin oy oranını tespit etmekte zorlanmaya başladı. Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti ise tabela partisi haline geldi" ifadelerini kullandı.

CHP BİRİNCİ PARTİ İTİRAFI

İktidara yakın medyada CHP'nin birinci parti olduğu yönünde haberler göz ardı edilirken Selvi'nin yazısında CHP'nin birinci parti olduğuna dikkat çekti.

"CHP, İmamoğlu partisi haline geldi. Özgür Özel, CHP’nin kaderini Ekrem İmamoğlu’nun kaderine endeksledi. CHP’nin oyları yerinde saymaya başladı. Bir-iki ay içerisinde CHP yeniden ikinci parti konumuna düşer, AK Parti birinci parti konumuna yükselirse şaşırmayın" diyen Selvi, "Çünkü anketlerdeki yükseliş eğilimi onu gösteriyor. AK Parti’de ibre yukarıya doğru yöneldi. AK Parti’nin çözmesi gereken tek sorun ekonomi" yorumunda bulundu.