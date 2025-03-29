İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki protestoları ve ön seçimi haberleştirmeyenlere tepki göstererek boykot listesi paylaştı. CHP’nin boykot listesinde yer alan markalardan Espressolab'a AKP'lilerin desteği sürüyor.

Espressolab 'nöbeti'nde sıra bu kez AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'taydı. Elitaş ve AKP Kayseri Gençlik Kolları soluğu Espressolab’da aldı. Görüntülerde boykot listesinde yer alan D&R ‘ın poşetleri de dikkat çekti.

VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Ziyaret e ait video AKP Kayseri İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kollarımız ile birlikte keyifli bir Espressolab ziyaretinde bulundu. Sıcak sohbetler eşliğinde yudumlanan kahveler, gençlerin enerjisiyle harmanlandı. Mekânda samimi ve neşeli bir atmosfer hâkimken, gençlerin yüzündeki memnuniyet her şeyi anlatıyordu. Burada durumlar gayet iyi; gençler mutlu, sohbet koyu, kahveler ise tam kıvamında’,