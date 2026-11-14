Sermaye piyasalarında ortaya çıkan fon vurgunu, AKP çevresindeki tartışmaları derinleştirmeye devam ediyor.

AKP eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, vurgundan yüksek kazanç elde ettiği belirtilen kişi ve şirketlerin açıklanmasını istemiş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in “masumiyet karinesi” vurgusuna tepki göstermişti.

Tayyar, bu çağrısının ardından kendisini hedef alan bir yazı kaleme alan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’na sosyal medya hesabından sert ifadelerle karşılık verdi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Fondan haksız kazanç sağlayan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hesap vermesi gerektiğini yazdım. Cevap Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu’ndan geldi. O küçük aklıyla tahkir edici ifadeler kullanarak. Fon listesinin ısrarla açıklanması gerektiğini yazdım.

-Cevap yine Ali Karahasanoğlu’ndan geldi. Bu kez Sarıgül ambalajında kelime israfı yaparak, yalana dolana sarılarak.

-Halbuki kendisine yönelik tek bir cümlem yoktu. Husumetinin sebebi nedir, inanın onu da bilmiyorum. Israrlı saldırısı karşısında acaba fonda fahiş kazanç sağlayanlardan biri olabilir mi diye düşünmeden edemedim.

-Sahi listede var mı? Şirketi veya bir yakını? Bu saldırgan korumacılığın sebebi ne olabilir?

-Bir de arkeolojik kazı yapmış, gerilere gitmiş. O vakit, Karahasanoğlu’na o can alıcı soruyu soralım: Deniz Baykal kumpas kasetini internet sitesinde yayınlama talimatını sen verdin mi, vermedin mi?

-Yener Dönmez, ifadesinde açıkça adını verdiği halde hiçbir savcı ifadeni bile almadı, peki neden? Başını Sarıgül’ün donundan çıkarıp cevap verebilir misin?

-Son cümle: Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin gerçek dostları, hakikat yolcularıdır, yılışıklar, yalakalar ve sülükler değildir.

KARAHASANOĞLU TAYYAR'I HEDEF ALMIŞTI

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında “Sarıgül’ün don rengini bilen Tayyar’a sorular” başlığını tercih ederek Şamil Tayyar’ı eleştirmişti.

Karahasanoğlu, yazısında Tayyar'a yönelik şu ifadelere yer vermişti:

-Fon.. Fon.. Fon.. diyerek.. 123 kişinin tutuklandığı bir dosyada, “İsimler nerede” diye ateşlenmenin sebebi, takipçi kasmak mı, yoksa alttan alta başka amaçlara mı yelken açmak?

-Rengini biliyorum” dedin ya..

-Yazıda tekrar tekrar ne olduğun yazmıyorum, okurların “Sana yakışıyor mu” diyeceklerini biliyorum..

-Alıcısı çok o kelimeyi kullanmadan sorayım, “yukardaki sorulardan sonra, yine rengini biliyorum” diyebiliyor musun, Şamil?