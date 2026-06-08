Karabük’ün Ovacık ilçesinde AKP’li bazı yöneticilerin yer aldığı köy odasındaki eğlence görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Karabük Net Haber’de yer alan habere göre rakı ve biranın yer aldığı içki masası, erkek köçek gösterisi ve gelişigüzel silah atmalar kamuoyunda tepki gördü. Görüntüler, sosyal medyada kısa süre yayınlandıktan sonra kaldırıldı. AMAN MERKEZ DUYMASIN Görüntülerde AKP Ovacık Bele diye Başkanı Ahmet Şahin, AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tam ile bazı parti yöneticilerinin Beydili Köyü’ndeki köy odasında düzenlenen eğlencede yer aldığı görüldü. Görüntüde AKP Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya’nın “Aman Genel Merkez duymasın” ifadesi de yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.