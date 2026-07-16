AKP’li eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile parti kurucusu Hüseyin Çelik arasında FETÖ kavgası çıktı. İkili ağır ifadeler kullandı.

‘SEFİLLEŞEN ÇELİK’

“Muhalif ekranlarda demokrasi ve hukuk nutukları atan Hüseyin Çelik’in nasıl bir Akın İpek tasmalısı, nasıl bir FETÖ postacısı olduğunu, bugün de hıncının neden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz’’ diyen Varank sosyal medyadan şunları paylaştı:

“15 Temmuz darbe girişimi hakkında ‘şaibeli’ imasında bulunacak kadar sefilleşen Hüseyin Çelik... Dershanelerin kapatıldığı, Gezi olaylarının patlak verdiği, 17/25 Aralık kumpaslarının kurgulandığı, darbeye giden taşların döşendiği o dönemde, FETÖ ile her alanda mücadele ediyor, gerçek yüzlerini ifşa ediyorduk.

O günlerde hem de AK Parti çatısı altında Hüseyin Çelik bize gelip ‘Ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Melek anne çok üzgün. Başınıza ne geleceği belli olmaz’ diyerek aklınca bizi tehdit etti. Elbette hak ettiği cevabı aldı ve biz yolumuzdan sapmadık.”

MADEM BİR TEHDİT VARDI NEDEN O GÜN SUSTUNUZ

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de yine sosyal medya hesabından Varank’a aynı üslupla yanıt verdi. ‘Tarihe yalanla ve iftirayla not düşülmez’ diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Varank, X hesabından şahsıma yönelik ‘sefilleşen’ ve ‘tasmalısı’ gibi kendi seviyesini ve üslubunu açıkça ortaya koyan ifadeler kullanmıştır. Kendisini tehdit ettiğim iddiası ise baştan sona adice bir yalandır. Sözünü ettiği tarih 2013’tür. Ben bu tarihten sonra yaklaşık iki yıl daha AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini sürdürdüm. Madem böyle bir tehdit söz konusuydu, neden o gün sustunuz?

‘ZAVALLI ZİHNİYET’

Tarihe gerçekten not düşülmek isteniyorsa, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece televizyon programlarında kamuoyuna açık biçimde yaptığım açıklamalar ortadadır. Nerede durduğumu öğrenmek isteyenler dönüp onlara baksınlar. Yıllar sonra uydurulmuş hatıralar, hakaret ve iftirayla tarihe not düşülmez. Her eleştiriyi itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyet ayaklarımın altındadır.”