İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, belediye meclisinde AKP'li isimlere yönelik yaptığı sert eleştiriler yeniden gündeme geldi. Hürriyet, söz konusu konuşmasında dönemin AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş'un ortağı olduğunu öne sürdüğü mali müşavir Mustafa Karakoç üzerinden belediye iştiraklerinde çıkar ilişkisi bulunduğunu iddia ederken, AKP'li belediyelerdeki ihale uygulamalarına ilişkin de dikkat çeken suçlamalarda bulunmuştu.

"ORTAĞINIZ BELEDİYE İŞTİRAKLERİNDEN İŞ ALDI"

Meclis kürsüsünden konuşan Hürriyet, Sarbaş ve Bekaş adlı belediye iştiraklerinin 2016-2019 yılları arasındaki mali müşavirlik hizmetlerinin Mustafa Karakoç tarafından yürütüldüğünü öne sürerek, Karakoç'un Muharrem Tutuş'un ortağı olduğunu savundu. "Mustafa Karakoç kim? Ortağınız. Sarbaş ve Bekaş şirketlerinin muhasebe hizmetini kimden aldınız? Mustafa Karakoç'tan. Yani ortağınızdan. Siz doğrudan kendi ortağınızla iş yapacaksınız, sonra kalkıp bize iftira atacaksınız" diyen Hürriyet, iktidar partisinin belediyecilik anlayışını eleştirdi.

İHALE İDDİALARINI DA GÜNDEME TAŞIDI

Konuşmasında yalnızca belediye iştirakleriyle sınırlı kalmayan Hürriyet, AKP yönetimindeki belediyelerde gerçekleştirildiğini öne sürdüğü bazı ihaleleri de örnek gösterdi. Gebze Belediyesi'nde yaklaşık maliyeti 8,5 milyon lira olan bir ihalenin 13,5 milyon liraya sonuçlandığını, bazı belediyelerde ise yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanan çok sayıda ihale bulunduğunu iddia etti.

Hürriyet, "Kendi belediyelerinizde yaklaşık maliyetin milyonlarca lira üzerine çıkan ihaleler yapılırken bize iftira atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BELGELERLE KONUŞUYORUZ"

Kendilerine yöneltilen suçlamaların siyasi nitelik taşıdığını savunan Hürriyet, konuşmasının sonunda iddialarının belgelere dayandığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz belgelerle konuşuyoruz. Siz söyleyince doğru oluyor da biz söyleyince yalan mı oluyor? Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir."

Hürriyet'in bu açıklamaları, kendisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmanın ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.