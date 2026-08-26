Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farklı zamanlarda ölen 29 PKK'lı terörist için Dağlıca Yolu üzerindeki Çayır Düğün Salonu’nda taziye programı düzenlendi.

Programa katılanlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da vardı.

'ÖLEN PKK'LILAR KÜRT HALKI İÇİN TOPRAĞA DÜŞTÜ'

Burada konuşma yapan Hatimoğulları, "Kürt halkının başı sağ olsun. Kürt halkı başı dik bir şekilde bu coğrafyada yaşayabilmesi için toprağa düştüler. Toprağa düşenler, yüz yıllardır yok sayılan Kürt halkı için ‘Hayır, Kürtler vardır. Bu coğrafyanın kadim halkıdır’ diyerek mücadeleye katıldılar. 50 yıldır devam eden bu mücadelenin sonucunda artık Kürdü hiç kimse inkar edemez" dedi.

'TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAYIP TAHRİK EDİYORLAR'

Hatimoğulları'nın bu çıkışına AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

Tayyar, "Farklı illerde terör örgütü mensupları için ‘şehit’ törenleri düzenleyip ‘bölücü’ mesajlara devam ediyorlar. ‘Dört parça Kürdistan coğrafyası’ diyerek hem Türkiye hem bölge ülkeleri için ‘ayrıştırıcı dil’ kullanmaya devam ediyorlar. Toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik ediyorlar" ifadelerini kullandı.