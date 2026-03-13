AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde dikkat çeken maddelerden biri alkollü içkilere yönelik düzenlemeler oldu. Teklife göre içki üreticilerinin marka ve logolarını kullanarak etkinliklere destek vermesi ve bu yolla “dolaylı” reklam yapması yasaklanacak.

Ayrıca saat 22.00 ile 06.00 arasındaki içki satış yasağının ihlal edilmesi halinde ceza verme yetkisi mülki amirlere devredilecek ve iş yerlerinin vitrinlerinde içkiyi teşvik eden görsellerin kaldırılması hükme bağlanacak.

Teklifte bunun yanı sıra tarım ve hayvancılık alanına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre şeker pancarında sözleşmesiz ekim yasaklanırken, yerli tütün kullanım zorunluluğuna uymayan firmalara verilen cezalar artırılacak. Belgesiz nakledilen hayvanların doğrudan kesime gönderilmesi yerine kayıt altına alınmasına imkan tanınması da teklif kapsamında bulunuyor. Teklifin gerekçesinde, tütün ve alkollü içki piyasasının daha etkin izlenmesi, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında alkollü içki üreticilerinin sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanmasının amaçlandığı belirtildi.