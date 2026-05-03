DEM Parti’nin bir süredir sürecin yavaş ilerlediği yönünde eleştirilerde bulunduğu belirtilirken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre iktidar kaynakları, sürecin kendi belirledikleri takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

"YASA GEREKTİRMEYEN ADIMLAR ATILACAK"

Habere göre iktidarın, bu kapsamda “yasal düzenleme gerektirmediği” öne sürülen bazı idari adımları kısa süre içinde atabileceği belirtiliyor.

Ayrıca güvenlik bürokrasisinin hem Kandil hem de İmralı ile yürüttüğü temas trafiğini artırdığı, terör örgütünün silah bırakmasını teşvik edecek adımlara ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Habere göre AKP kaynakları, “Biz başından beri bu sürecin fermuar sistemi ile ilerleyeceğini söylüyoruz. Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. DEM’in ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan. Güvenlik birimleri bu nedenle her konuyu Öcalan’la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak” dedi.

"DOĞRULAMA VE TEYİT MEKANİZMASI" KURULACAK

Haberde ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın geçen günlerde AKP yönetimine yaptığı sunum sırasında silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye’ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı. Buna göre, MİT hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yapıyor.

Silah bırakan ve kendini fesheden PKK üyelerinin tabi olacağı çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra, Türkiye’ye gelmek isteyen terör örgütü üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak ‘doğrulama ve teyit mekanizmasının’ süzgecinden geçirilecek.