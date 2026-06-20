CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanıp görevden uzaklaştırıldı. Silivri Belediyesi'nde bugün başkanvekilliği seçimi yapıldı. Oylama sonucunda CHP’nin adayı Yalçın Ekici başkanvekili seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de oylama bitiminde bir açıklama yaptı.

“MHP SEÇİME KATILMADI, AKP ADAY GÖSTERMEDİ”

Çelik, “Gerçekleşen meclis başkanvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri seçime katılmadılar. AK Partili meclis üyeleri de bir aday göstermediler. Yapılan 1. tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 20 oy aldı. 2. tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yine 20 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur oylamaya geçildi. 3. tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy alarak Silivri'nin Belediye başkan vekili seçildi. Tüm Silivri'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

AKP MHP ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Çelik, “Şimdi MHP meclis üyelerinin buraya oy kullanma alanına gelmemesi ile ilgili AK Parti ile MHP arasında Silivri'de bir gerilim, bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık olduğuna yönelik birtakım konular bugün burada konuşuldu. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerinin bugün buraya gelmemesini tabii ki kendileri bilir. AK Parti'nin de zaten beş meclis üyesi ile kaldıkları için Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri ilk andan ilk operasyonun yapıldığı andan itibaren kenetlendiği için aday çıkartmadıkları yönünde birtakım değerlendirmeler var. Şimdi buradan biz nezaketen aday çıkartmadık gibi birtakım yorumlarla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.