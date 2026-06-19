Milyonlarca emekli insanca yaşamasına yetecek bir maaş talep ediyor. AKP ve MHP milletvekilleri ise 20 bin liralık en düşük emekli maaşının, 28 bin 75 lira olan asgari ücrete eşitlenmesi için verilen araştırma önergesini reddetti ve vatandaşı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise temmuzda memur ve emeklinin zam beklentisine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu ülkeyi AKP ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmiyor. 5 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) neyi açıklarsa siz de emekliye onu vereceksiniz. O koltukları işgal etmeyin, bırakın ülkeyi TÜİK yönetsin.”

OTOMAT İKTİDARI

Kaya, 16 milyon emeklinin büyük bölümünün en düşük emekli maaşı olan 20 bin lira aldığına dikkat çekti. “Temmuz ayı geliyor, milyonlarca emekli bizden bir ses bekliyor” diyen Kaya, şöyle konuştu: “TÜİK’in rakamlarıyla emeklinin derdine çare olmak demek, otomat iktidarıdır. Otomatiğe bağlıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, TÜİK’in zammı neyse bunu emekliye, memurlara uygula. Bunu yapmak için bir makine bile yeterli, insan unsurunu heba etmeye gerek yok.”

AKP Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise emekliye daha çok maaş vermek istediklerini ancak sosyal güvenlik sisteminin sürdürülmesi için mali dengeyi gözettiklerini belirtti. Demir şu ifadeleri kullandı: “Anlık kararlarla, günübirlik adımlarla ve popülist söylemlerle sistemin genel dengesini bozmak ve uzun vadede yine en çok çalışanlarımıza ve emeklilerimize zarar verecek.”

‘Sabit gelirli hayatta kalma mücadelesinde’

Düşük ücretlere herkes tepki gösteriyor. Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası Genel Başkanı Erdal Bayram, “Maaşlar daha cebe girmeden erirken, sabit gelirliler adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kendi kendine yetebilen, çoluğunu çocuğunu kimseye muhtaç etmeden büyüten kamu çalışanları ve emekliler, bugün faturalarını ödeyebilmek için ek iş aramakta veya sosyal yardımlara sığınmakta” diye konuştu.