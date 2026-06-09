Cem Yıldırım



Üç ilin altı beldesinde yapılan seçimin galibi Cumhur İttifakı oldu. 6 beldenin Dört beldeyi iktidar kanadı, birini CHP, birini de MHP’li adaylar kazandı. Ancak seçmen sayısının iki yıldaki artışı tartışmalara neden oldu. 2024 yerel seçiminde altı beldede toplam 4 bin 275 seçmen varken pazar günkü seçimde 10 bin 791 seçmene çıktı. İki yılda tam 6 bin 516 seçmen artışı yaşandı.





CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Nüfus müdürlükleri üzerinden başka beldelerden seçmen taşınmasına ilişkin ciddi iddialar ortaya çıkmıştır. Bazı beldelerimizde kaymakamlar devletin tarafsızlığın temsil etmek yerine sahada siyasi bir aktör gibi davranmıştır. Bu şartlar altında çıkan sonuç ‘milli irade’ ise milli irade diyoruz. Yaşananları kayda geçiriyor, kamu vicdanının takdirine bırakıyoruz” dedi.





Zeybek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



"6 beldemizde halkımız sandığa gitti,

iradesini ortaya koydu. Oy kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, demokrasiye sahip çıkan her bir hemşehrimizi saygıyla selamlıyoruz.

Ancak bu seçim süreciyle ilgili değinmemiz gerek önemli noktalar var

Aşağıda paylaştığım nüfus hareketleri tablosu, seçim sürecinde yaşanan olağan dışı değişimleri açıkça ortaya koyuyor.

2024 Yerel Seçimlerinde bu 6 beldede toplam seçmen sayısı 4.275 iken, 6 Mayıs 2026 itibarıyla bu sayı 10.791’e yükselmiştir.

Yalnızca iki yıl içerisinde seçmen sayısındaki artış 6.516 kişiye ulaşmıştır.

Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği, cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir

Ne yazık ki bazı beldelerimizde kaymakamlar devletin tarafsızlığını temsil etmek yerine sahada siyasi bir aktör gibi davranmıştır.

Nüfus müdürlükleri üzerinden başka beldelerden seçmen taşınmasına ilişkin ciddi iddialar ortaya çıkmıştır.

Seçim kurulları yapılan itirazları

dikkate almamıştır.

Bu şartlar altında çıkan sonuç “milli irade” ise milli irade diyoruz.

Yaşananları kayda geçiriyor, kamu vicdanının takdirine bırakıyoruz."