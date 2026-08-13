Madenciler, dört gündür haklarını almak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Eylemleri sırasında daha önce iki kez gözaltına alınan işçiler, serbest bırakılmalarının ardından yeniden bakanlık önüne gelmişti.

Bugün de saatlerce güneş altında bekleyen madenciler, gözaltı işleminden kısa süre önce bir açıklama yaptı. Madenciler, geceyi bakanlık önünde geçireceklerini ve talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

POLİS KALKANLARI HAVAYA KALDIRILDI

Madencilerin açıklamasının ardından gazeteciler ve medya mensupları kademeli olarak alandan uzaklaştırıldı. Polis ekipleri otobüslerle bölgenin çevresini sardı.

İşçilerin üçüncü kez gözaltına alınması sırasında polis ekipleri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla kalkanlarını havaya kaldırdı.

BİR MADENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Eylem sırasında bir madencinin fenalaşması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Tansiyon hastası olduğu belirtilen işçi, durumunun ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

HOLDİNG YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Gözaltı işlemi öncesinde dört madenci, sendika ve avukatlarından oluşan bir heyet Yıldızlar Holding yetkilileriyle görüşmek üzere şirket merkezine gitti.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, holding yetkililerinin ödemelerle ilgili hesaplama yaptıklarını ve bazı işçilerin hesaplarına cüzi miktarlarda para yatırıldığını belirttiği aktarıldı.

AKP MİTİNGİNE KATILACAKLARDI

Ancak bazı işçilerin hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi. Heyete, holding yetkilileri tarafından hesaplamalarda hata yapıldığı ve işçilerin alacaklarının bulunduğunun söylendiği kaydedildi.

Madenciler, maaş ve tazminat alacaklarının tamamen ödenmesini ve sorunlarının yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

İşçiler ayrıca yarın düzenlenecek AKP mitingine katılacaklarını açıklamışlardı.

AÇLIK GREVİNDEKİ İŞÇİLERE YEMEK ISMARLAMAK İSTEDİ

Tazminat ve maaş alacakları için eylem yapan madenciler, Doruk Madencilik'in bağlı olduğu holding binasına girmişti. Holding sahibi Sabahattin Yıldız, madencilere yemek için yer ayırttığını söylemiş, madenciler açlık grevinde olduklarını hatırlatmıştı.

BUGÜN ÖDENEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İşçiler haklarını almadan Ankara'dan ayrılmayacaklarını tekrar bildirirken Yıldız, işçilerin tazminat ve maaş alacaklarının bugün ödeneceğini söylemişti.