AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının gündeminde birçok başlık masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini paylaştı.

Erdoğan, Trump'a Türkiye'yi ziyaret etmesi için davette bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Ramazan Bayramı sonrasını işaret ederek, kendisinin de ABD'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Suriye'deki gelişmelerdi. Erdoğan, Trump'ın Türkiye'nin Suriye politikasıyla uyumlu düşüncelerini paylaştığını ve SDG ile Suriye yönetimi arasındaki anlaşma dâhil olmak üzere yeni gelişmelere dair yaklaşımlarını aktardığını belirtti.