AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin "Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi evde karınızın yanına oturun" sözleriyle daha önce hedef aldığı AKP Muğla İL Başkanı Haluk Laçin istifa etti.

Laçin, "Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Laçin şu iadeleri kullandı:

Bu görevi devraldığım ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonuna uygun şekilde, Muğla’mıza ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca; teşkilatlarımızla omuz omuza çalıştık, ilçelerimizde vatandaşlarımızın sorunlarına kulak verdik, çözüm üretmeye gayret ettik. Her adımda, milletimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak hareket ettik.

Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır. Bu süreçte bana destek olan başta Genel Merkezimiz olmak üzere, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Muğlalı hemşehrilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Görevde olduğum sürede bizlere gösterdikleri ilgi, sabır ve destek için minnettarım.Rabbim bizleri milletimize ve davamıza karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla.

AKP M İ LLETVEK İ L İ TEPK İ G Ö STERM İŞ T İ

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda İl Başkanı Haluk Laçin’e tepki göstererek, “Bugüne kadar İl Başkanımızın bütün bakanlık ziyaretleri, tek başına yaptığı ziyaretler, biz milletvekili değilmişiz gibi. Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi evde karınızın yanına oturun" ifadelerini kullandı.