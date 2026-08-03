AKP'nin 'Çerçeve Yasa' ile ilgili bugün muhalefet partilerine bir ön bilgilendirme yapacağı bildirildi.
'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 'Çerçeve Yasa'nın bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
AKP'nin 'Çerçeve Yasa' ile ilgili bugün muhalefet partilerine bir ön bilgilendirme yapacağı bildirildi.
'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 'Çerçeve Yasa'nın bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.