AKP'nin 'Çerçeve Yasa' ile ilgili bugün muhalefet partilerine bir ön bilgilendirme yapacağı bildirildi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 'Çerçeve Yasa'nın bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek...

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