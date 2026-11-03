AKP, 2028 seçimlerine yeni projeler ve kapsamlı reform hedefleriyle hazırlanmayı planlarken, yatırım fonlarına ilişkin kriz partinin gündeminde ön sıralara yerleşti. 17 Eylül'de başlayan süreçle ilgili tartışmalar parti içinde de büyürken, bazı kurmaylar kamu kurumlarındaki ihmal ve suiistimallerin yanı sıra örgütlü bir yapının varlığına dikkat çekiyor. Parti yöneticileri, sorumluların ve fon listesinin bir an önce açıklanmasını talep ediyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, AKP kulislerinde fon soruşturmasının partiye yönelik siyasi tartışmaları artırmasından duyulan rahatsızlık giderek belirginleşiyor. Parti içinde, birkaç kişinin karıştığı öne sürülen usulsüzlükler nedeniyle tüm teşkilatın zan altında bırakılmasına tepki gösteriliyor.

AKP'li kurmaylar, kamu kurumlarında ihmal ve suiistimal iddialarının yanı sıra örgütlü bir yapının da araştırılması gerektiğini savunuyor. Parti içindeki eleştirilerde, "Birkaç nefsine yenilmişlerin yüzünden bütün parti zan altında mı kalsın?" sözleri öne çıkıyor.

Partideki endişelerin başında ise fon krizinin gelecek döneme ilişkin siyasi ve ekonomik planları geri plana itmesi geliyor. 2027'nin reform yılı olarak değerlendirilmesi, 2028 seçimlerine yönelik hedef ve projelerin hazırlanması beklenirken, parti gündeminin fon soruşturmasına sıkıştığı ifade ediliyor.

REFORMLAR VE YENİ ANAYASA GÜNDEMİ GERİDE KALDI

AKP içerisinde öncelik verilmesi gerektiği belirtilen başlıkların başında Terörsüz Türkiye süreci, yeni reform çalışmaları ve yeni anayasa hazırlıkları geliyor.

Parti kulislerinde, Terörsüz Türkiye hedefinin topluma yeterince anlatılamadığı yönünde eleştiriler dile getirilirken, yeni reformların ve projelerin de geciktiği belirtiliyor. Yeni anayasa değişikliğinin ekim ayında öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması beklenirken, kasım ayına gelinmesine rağmen konunun tartışmaya açılmaması da rahatsızlık yaratıyor.

Kurmaylar, fon soruşturmasının aydınlatılmadan diğer siyasi hedeflere odaklanmanın zorlaştığını savunuyor.

AKP'Lİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE FON LİSTESİ ÇAĞRISI

Fon soruşturmasına ilişkin tepkiler artık yalnızca parti kulislerinde dile getirilmiyor. AKP'li isimler, kamuoyu önünde de sorumluların açıklanması ve soruşturmanın aydınlatılması yönünde çağrılar yapıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk dikkat çeken çıkışlardan biri AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, fon listesinin açıklanmasını istedi. Ardından Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de benzer yönde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın kullandığı "Utanıyorum" ifadesi ise parti içindeki tepkilerin en sert örneklerinden biri olarak öne çıktı.

ELİTAŞ: KİMİN ÇOCUĞU OLURSA OLSUN AYRIM YOK

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, sorumluların kim olduğuna bakılmaksızın gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Elitaş, "Kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işe el attı. İnşallah gereğini yapacak" ifadelerini kullandı.

ÖZKAYA'DAN SERVETLERİN İADESİ ÇAĞRISI

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da soruşturma kapsamında adı geçen iş insanları ve kamu görevlilerine yönelik sert ifadeler kullandı.

Özkaya, "Açgözlü iş insanları ve onlarla iş yapan kamu görevlileri; acil olarak itiraf etmeli, pişmanlıklarını ifade etmeli ve haksız yollarla elde edilen tüm serveti Hazine/SPK'nın belirtilen hesabına iade etmelidir. Hiç kimsenin, unvanı veya konumu ne olursa olsun, bu ceza soruşturmasından kaçma şansı veya olasılığı yoktur" dedi.

Son dönemde AKP'li yöneticilerin de art arda benzer açıklamalar yapması, parti içindeki rahatsızlığın daha görünür hale geldiği şeklinde değerlendiriliyor.

KULİSLERDE LİSTENİN AÇIKLANACAĞI İDDİASI

AKP kulislerinde, soruşturmayla bağlantılı fon listesinin yakın zamanda kamuoyuna açıklanabileceği yönünde iddialar da konuşuluyor.

Parti içinde, listenin açıklanmasıyla tartışmaların sona ermesi ve siyasi gündemin yeniden reformlar ile 2028 seçimlerine yönelik hazırlıklara çevrilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.