Eski milletvekili ve AKP Kadın Kollarının önceki dönem başkanlarından Azize Sibel Gönül'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Gönül'ün ailesine, yakınlarına ve AKP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Çelik, "Çok üzgünüz… Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül’ü kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?