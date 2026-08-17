Eski milletvekili ve AKP Kadın Kollarının önceki dönem başkanlarından Azize Sibel Gönül'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yayımladığı mesajda Gönül'ün ailesine, yakınlarına ve AKP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Çelik, "Çok üzgünüz… Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül’ü kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.
AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?
Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Gönül, mesleki kariyerinin yanı sıra uzun yıllar siyasette görev aldı.
AKP’nin kuruluş sürecinden itibaren çeşitli kademelerde görev üstlenen Gönül, 23. ve 24. dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçilerek TBMM’de Kocaeli’yi temsil etti. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı yapan Gönül, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde de bulundu.
Sibel Gönül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.