AKP, desteklediği adayların kaybetmesi ile birlikte, ülke genelinde art arda gerçekleşen Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ağır yenilgi alıyor. Bunun son örneğinin yaşandığı Kütahya’da AKP MKYK üyesi Erkan Güral, Mahmut Öztaş’ı başkan adayı çıkararak ailesi ve şirketleriyle birlikte açıkça destek verdi. Ancak önceki gün yapılan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) seçimlerinde AKP’nin desteklediği Mahmut Öztaş ile Esin Güral Argat arasında geçen yarışta , Esin Güral Argat, 15 komitenin tamamını kazanarak tulum çıkardı ve 15-0 gibi tarihi bir başarı elde etti.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Seçim sonuçlarını SÖZCÜ’ye değerlendiren AKP’li bir isim, “Partimizin destek verdiği isimler kaybediyor. Bir dip dalga var. Okumak isteyenler için seçim sonuçları analiz edilmeli. Gerçek anket bu, sokağın sesi bizim açımızdan çok ürkütücü” ifadesini kullandı. Seçimden önce AKP MKYK üyesi ve ünlü iş insanı Erkan Güral, mevcut Başkan Argat’ı değiştirmek için rakip çıkardı. Diğer başkan adayı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Erkan Güral, “KUTSO’da bir değişim zamanı. Bu değişim ihtiyacını tüm şehir olarak, şehrin tüm katmanlarında çok önemli olarak görüyoruz. Bu sebeple samimiyetine inandığım ve güvendiğim sevgili dostum, Mahmut Bey’in bu sürecinde yanında olduğumu net olarak ifade etmek istiyorum” dedi.

Yapılan seçimlerde AKP’nin adayı Mahmut Öztaş ağır yenilgi aldı. Esin Güral Argat 1.524 oyla başkan seçildi. Öztaş’a ise 522 oy çıktı. Yüzde 74.4’lük desteğe ulaşan Esin Güral Argat, tüm komitelerde ezici üstünlük sağladı. Oda seçimlerinde diğer illerde de benzeri tablolar ortaya çıkıyor.

AKP MKYK üyesi, iş insanı Erkan Güral (sağda), desteklediği aday Mahmut Öztaş (solda) için basın toplantısı düzenlemişti.

Kadın istihdamı ve üretim için çalışacak

Seçimin ardından basın toplantısı düzenleyen Esin Güral Argat, sonucun yeni bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu ifade etti. Argat, “KUTSO'nun kapısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese açık olacak” diyen Argat, şöyle devam etti: “Sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın ve çiftçimizin yanında olacağız. Kadın girişimcilerimizi daha fazla destekleyecek, gençlerimizin önünü daha fazla açacağız.”Argat Kütahya’da daha güçlü bir üretim yapısı, yeni yatırımlar, istihdam ve ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin ilk kadın başkanı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Ekim 2022'de yapılan seçimlerde Türkiye'nin ilk kadın ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkanı seçilen Esin Güral Argat, bu dönemde yapılan seçimlerde de rakibine fark atarak görevine devam etti.