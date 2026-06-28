AKP, uzun yıllardır Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirdiği kampını bu yıl 26-28 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde Sakarya'nın Sapanca ilçesine taşıdı.



Erdoğan'ın milletvekilleri ve bakanlar ile doğrudan temas kuracağı kampa "33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" adı verilirken, AKP'nin 25. yılı nedeniyle hazırlanan "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı da etkinlikte ilk kez katılımcılara dinletildi.



AKP'NİN AĞIR TOPLARI ŞARKIYA EŞLİK ETMEDİ



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgülerden oluşan şarkının salonda çalmasıyla birlikte katılımcılar şarkıya alkışlarla eşlik etti.



Etkinliğin en ön sırasında oturan ve AKP'nin kurucusu kadrosunu oluşturan Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'ın şarkıya eşlik etmemesi ise kameraların odağından kaçmadı.





Özellikle Arınç'ın son günlerde AKP'ye yönelik eleştirel ifadelerinin parti içerisinde huzursuzluk yarattığı bilinirken, etkinliğe katılan birçok AKP'linin Arınç'ı görmezden geldiği ve selamlaşmayı tercih etmediği öğrenildi.