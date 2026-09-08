YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Genel Başkan Özgür Özel’in önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği kent ziyaretleri ele alındı. Programa göre Özel, 10 Eylül’de Ardahan’da, 11 Eylül’de ise Kars’ta temaslarda bulunacak. Ardahan ve Kars ziyaretlerinin ardından Bursa ve Yalova’ya geçilmesi planlanırken, partinin ilk kitlesel mitinginin Artvin’de düzenleneceği kaydedildi.

KONGRE TAKVİMİ DE MASADA

MYK toplantısında partinin kongre ve kurultay süreci de değerlendirildi. Parti kurmayları, 12 Eylül 2026’da üyelerin ilçe başkanlarını doğrudan seçeceğini belirterek bu yöntemin “Türkiye siyasi tarihinde bir ilk” olacağını savundu. İlçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Olağan Kurultay’ın en geç kasım ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

İBB İÇİN BENZER SENARYO

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de Üsküdar Belediyesi’nde gerçekleştirilen başkanlık seçimi oldu. Parti yönetimi, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının onanması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de benzer bir sürecin yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu. YENİ Parti kurmayları, kararın onanması durumunda İBB’de başkanlık seçiminin gündeme gelebileceğini ve Üsküdar’daki tabloya benzer bir sonuç ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

ÜSKÜDAR TEPKİSİ

MYK toplantısının ardından açıklama yapan YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise Üsküdar’daki seçim sürecine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Emre, 31 Mart 2024 seçimlerinde YENİ Parti’nin Üsküdar’da yüzde 50 oy aldığını, AKP-MHP blokunun ise yüzde 43’te kaldığını belirterek, “Üsküdar’da büyük bir hırsızlık var” ifadelerini kullandı. Emre, bazı meclis üyelerinin belediye başkanlığı seçiminde baskı altında oy kullandığını iddia ederek, “İşin içinde bakanlık var, valilik var, Kartal Adliyesi var” dedi. İstanbul Valiliği’nin seçim sürecindeki tutumunu da eleştiren Emre, yaşananların demokrasi ve milli irade açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu savundu. Parti çevreleri ise “İlk seçimlerde halkın iradesini, bir daha kimsenin geri alamayacağı şekilde tesis edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.