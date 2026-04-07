Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisine çevrildi.
Valilik ve kaymakamlıkların meclis üyelerine gönderdiği resmi yazıda, toplantının 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılacağı bildirildi.
AKP'NİN ADAYI BELLİ OLDU
AKP’nin başkanvekili adayı olarak Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba belirlendi. Cumhur İttifakı’nın belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle, perşembe günü yapılacak seçimde Şahin Biba’nın başkanvekili olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Meclis'te Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin ise 41 üyesi bulunuyor.