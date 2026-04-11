Bursa'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimi sonuçlandı. CHP'nin aday göstermediği seçimde AKP'nin adayı Şahin Biba üçüncü turda 61 oy alarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı vekili seçildi. Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’ye geçişi öncesi ve sonrası internet sitesi ana sayfasını paylaştı. Paylaşımlarda, yönetim değişikliğinin ardından sitedeki Atatürk ve Türk Bayrağı görsellerinin kaldırıldığı dikkat çekti. Pehlivan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Başkanı tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP’ye geçti. Aşağıda iki kare var. Birincisi, belediyenin bugünkü anasayfası. İkincisi, önceki anasayfası (Internet Archive’den alınan Mart ekran görüntüsü)… Önceki anasayfada belediye logosunun hemen yanında sabit şekilde yer alan Türk bayraklı ve Atatürklü kare, bugün artık yok. Soru şu: Resmi sitede sabit olan Türk bayraklı ve Atatürklü kare, ne zaman ve neden kaldırıldı? Derdiniz nedir?

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.