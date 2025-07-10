DEM Parti Sancaktepe İlçe Örgütü, CHP'nin Sancaktepe'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Son olarak Meclis Başkanı seçimlerinde DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na destek verdiği iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Alana gelen DEM Partililer kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan DEM Parti Sancaktepe İlçe Örgütü, "Sancaktepe’de CHP’nin çağrısıyla Demokrasi Caddesi’ndeydik! Halkın iradesi ve demokrasi için yan yana geldik. Karanlığa teslim olmayacak, özgürlük ve eşitlik mücadelesini birlikte büyüteceğiz" açıklamasında bulundu.

YÜCE DİVAN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerine Sancaktepe ile devam etti.

CHP lideri Özel'in katılımıyla düzenlenen miting Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

İmamoğlu "Baskıyla, zorbalıkla, kara propagandayla milletimize boyun eğdirmeye çalışanlar asla başaramayacaklar. Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş, sandıktan kaçanlara, milli irade hırsızlarına mı boyun eğecek. Elbette boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel yaptığı konuşmada "Benim baklava kutusuna tahammülüm yok. Ama senin ayakkabı kutularından sabıkan var. 17-25 Aralık’ta bakanların evlerinden ayakkabı kutularıyla para çıkarken, senin arkadaşların ‘Bunları Yüce Divan’a yollayalım’ derken, onları vermeyen, hırsızını bile savunan, onları Yüce Divan’a yollamayan, Yüce Divan’a yollamak isteyip, ‘Hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim’ diyen Başbakan’ın kafasını koparan sensin. Hırsızına sahip çıkan sensin" dedi.

MİTİNG MEYDANI DOLDU ARA SOKAKLARA TAŞTI

Miting meydanı hınca hınç dolarken, meydanın yanı sıra ara sokakların da taştığı görüldü.

Miting CHP'nin ilçe mitingleri arasında en kalabalık mitinglerden biri olarak görülüyor.