Dışişleri’nin liyakatli personelini ‘monşerler’ diye eleştiren AKP iktidarının atadığı başkonsoloslar Almanya ile krize neden oldu. Daha önce parti teşkilatından gelen isimleri dış temsilciliklerde görevlendirmesi tepki çeken AKP, Türkiye’nin Münster Başkonsolosluğu’na 1.5 yıl önce Arif Hakan Yeter’i getirdi. Ancak Yeter, “FETÖ iltisaklı“ olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

ANKARA’YA ÇAĞRILDI

Kendisine görevden alınma yazısı bildirilen Yeter, Ankara’ya çağrıldı. Ancak başkonsolos kayıplara karıştı. Görevden ayrıldıktan sonra Ankara’ya dönmeyen Başkonsolos Yeter’in Almanya’da kalmaya devam ettiği, ilticaya başvurabileceği iddiaları gündeme geldi. İkinci olay ise Köln’de yaşandı. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve muavin konsolos Bülent Sakarya memurluktan atıldı.

ÖRTBAS ETMEK İSTEDİ

Atılma gerekçesi ise başkonsolosluk görevi sırasında yaklaşık 50 bin Euro’yu (yaklaşık 2.5 milyon lira) zimmetine geçirmek. Görevli güvenlik amiri E.’nin bankaya para götürürken ortaya çıktığı, ardından Başkonsolos tarafından olayın örtbas edilmeye çalışıldığı iddia edildi. Başkonsolos ve yardımcısı görevden alınıp memuriyetten atıldı.

Konsolos gitti, bakan geldi

Münster ve Köln başkonsolosluklarının resmi sitesinden diplomatların adı ve fotoğrafı silindi. Münster Başkonsolosluğu’nun sitesinde sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Zayed El Nahyan ile olan fotoğrafına yer verildi. Zimmet suçlamasıyla memuriyetten atılan Turhan Kaya’nın eşi ise Hannover Başkonsolosu olarak görev yapıyor.