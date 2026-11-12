İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarları Ali Saydam ve İhsan Aktaş, fon skandalının AKP'nin oylarına etkisini kaleme aldı. İki isim de skandalın ardından partinin seçmen desteğinde gerileme yaşandığına dikkat çekti.

SAYDAM: AKP SON İKİ AYDA 4 PUAN KAYBETTİ

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, bugünkü "Kanamayı durdurmak mümkün" başlıklı yazısında Areda Survey'in Ekim 2026 araştırmasını değerlendirdi. AKP'nin ankette yüzde 31,3 ile birinci parti olduğunu belirten Saydam, partinin ağustos ayında yüzde 35 seviyesinde olan oy oranının son iki ayda yaklaşık 4 puan gerilediğine dikkat çekti.

Aynı dönemde YENİ Parti'nin oy oranının yüzde 16 seviyelerinden yüzde 23,1'e yükseldiğini aktaran Saydam, AKP'nin kaybettiği oyların büyük bölümünün "Tarafsızlara" kaydığı varsayılsa da bu eğilimin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

AKTAŞ: AKP'NİN OYLARI 3 PUAN DÜŞTÜ

GENAR Araştırma'nın sahibi ve Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş da 2 Kasım'da yayımlanan yazısında fon krizinin anketlere yansımasını değerlendirmişti.

Aktaş, kendi araştırmalarında AKP oylarının fon krizi sonrasında 3 puan düştüğünü belirterek, "Krizin ilk günlerinde bu oranın yüzde 6 civarında olduğunu ölçen araştırma şirketleri de oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"6 PUAN ÖLÇENLER DE OLDU"

Fon krizinden haberdar olanların oranının yaklaşık yüzde 60 olduğunu aktaran Aktaş, seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin oy verme davranışının krizden etkilenebileceğini belirtmişti. Aktaş ayrıca kriz sonrasında kararsız seçmenlerin arttığına dikkat çekmişti.