CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EPDK'nın aldığı son kararların ardından 45 Milyon vatandaşın etkilendiği elektriğe gizli zammın detaylarını paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!

Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.

Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;

Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek.

Peki nasıl?

EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere;

Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

Zamdan etkilenecek hane sayısı:

15 Milyon

Zamdan etkilenecek kişi sayısı:

45 Milyon

Sonuç

AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"