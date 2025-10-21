CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EPDK'nın aldığı son kararların ardından 45 Milyon vatandaşın etkilendiği elektriğe gizli zammın detaylarını paylaştı.
Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!
Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.
Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;
Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek.
Peki nasıl?
EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere;
Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.
Zamdan etkilenecek hane sayısı:
15 Milyon
Zamdan etkilenecek kişi sayısı:
45 Milyon
Sonuç
AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"