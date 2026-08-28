Yıllardır sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dış politika tezlerine verdiği destek ile tanınan İngiliz ekonomist Timothy Ash, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı bir konferansta kullandığı ifadeler nedeniyle tepki topladı.

Muğla'da iş insanlarının katıldığı bir finans toplantısında dünya liderlerini eleştiren İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Ash, devletlerin değil liderlerin kişisel çıkarlarının ön planda olduğunu savunarak ‘sosyopat liderler çağında’ olunduğunu söyledi.

JET SORUŞTURMA

Bu duruma ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu örnek gösteren Ash, ardından Erdoğan’ın da adını andı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

"DİL SÜRÇMESİYDİ"

Kendisine yönelik başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ash, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten de dil sürçmesiydi; hemen geri aldım ve kesinlikle kimseyi kırmak gibi bir niyetim yoktu. Chatham House kuralları, açıkça Sabah için geçerli değil. Erdoğan, tıpkı Türkiye gibi, Gazze ve Filistinliler için cesurca mücadele etti. Netanyahu’yla kıyaslanamaz bile. Nokta.”