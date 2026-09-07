Diplomat kökenli olmayan ve dış politika deneyimi bulunmayan, AKP’nin eski milletvekilleri büyükelçi oldu. Bahreyn Büyükelçisi elektronik mühendisi Ayşe Hilal Sayan Koytak Finlandiya’ya atanırken, bu göreve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kültür danışmanı ve “Tezhip” sanatçısı Necati Sancaktutan getirildi. AKP’li Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kardeşi Mustafa Göksu da Katar’da Büyükelçi olarak görev yaptı.

EN ÜNLÜSÜ BAĞIŞ’TI

AKP’li eski milletvekilleri Emrullah İşler Suudi Arabistan, Aşkın Asan Endonezya, Emin Önen Çin, Murat Mercan ABD, Cahit Bağcı Bakü, Tülin Kara Makedonya, Zekeriya Akçam Cakarta, Şaban Dişli Hollanda, Fazilet Dağcı Lüksemburg Büyükelçisi oldu. Adı 17-25 olaylarına karışan eski Bakan Egemen Bağış Çekya’ya büyükelçi oldu. Fazilet eski milletvekili Merve Kavakçı Malezya’ya atandı.

Erdoğan’ın Arapça tercümanı Yakup Caymazoğlu Katar’a, danışmanı Fahrettin Altun Vatikan’a, basın müşaviri Lütfullah Göktaş ise BAE’ye atandı. SETA koordinatörü Ufuk Ulutaş Özbekistan Büyükelçiliği’ne atandı.