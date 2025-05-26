İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda 4. dalga operasyonu başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen 4'üncü dalga operasyonunda, aralarında 49 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştı.

FAHRİ KONSOLOSLUK VERİLMİŞ

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklama talep edilen Murat Arıoğlu'nun Slovenya Fahri Konsolosu olduğu da ortaya çıktı. Arıoğlu, Fahri Konsolos unvanı kullandı.

Arıoğlu 18 Ağustos 2023 tarihinde Fahri Başkonsolos sıfatıyla İstanbul Valisi Davut Gül ile de görüştü.

KAMUDAN BİR SÜRÜ İHALE ALDILAR

Gözaltına alınan isimler arasında aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Yapı Merkezi isimli şirketin yöneticileri de yer alıyor. Gözaltına alınan şirket yöneticilerinin arasında Yapı Merkez İnşaat ortaklarından Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu'nun yer aldığı ifade edildi. Söz konusu isimler Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nü yapan ve işleten şirketin sahipleri olmasıyla da biliniyor.

1965 yılında kurulan Yapı Merkezi, Türkiye'de ve yurt dışında birçok büyük altyapı projesine imza atmıştır. Şirketin aldığı bazı önemli kamu ihaleleri şu şekilde:

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı: Yaklaşık 22,5 milyar TL bedelle Yapı Merkezi'ne verilmiştir.

Nurdağı-Malatya Hat Kesimi: TCDD tarafından düzenlenen ihalede, Yapı Merkezi ve ortağı CDT İnşaat, 4,4 milyar TL bedelle elektromekanik işler ve T7 Tüneli ripaj yapımını üstlenmiştir.

Tanzanya Demiryolu Projesi: Yapı Merkezi, Tanzanya'da Darüsselam-Morogoro demiryolu hattının inşası için 1,2 milyar dolarlık ilk etabı ve 1,9 milyar dolarlık ikinci etabı üstlenmiştir.