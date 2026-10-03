Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yaşanan tartışmalı sürecin sonunda, 8 Eylül'de belediye meclisindeki seçimle başkanvekili seçilen AKP'li Dündar Ziya Gültekin, yaklaşık iki hafta önce de 27 belediye çalışanının işten çıkarılmasına karar vermişti. Son işten çıkarmalarla birlikte belediye yönetiminin AKP'ye geçmesinin ardından 29 işçi daha işten çıkarıldı. İşten çıkarılan çalışanların toplam sayısı 56'ya ulaştı.
İŞTEN ÇIKARILANLAR DEDETAŞ DÖNEMİNDE İŞE ALINDI
BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre, son işten çıkarılan 29 çalışanın tamamının Sinem Dedetaş döneminde belediyede işe başladığı öğrenildi. İşten çıkarılanlar arasında şoför, temizlik personeli, saha çalışanı ve iletişim ekibinde görev yapan personelin bulunduğu belirtildi.
Çalışanlara işten çıkarıldıklarına ilişkin bildirimlerin cuma akşamı saat 19.00'dan sonra yapıldığı aktarıldı. İşçilerin neredeyse tamamına işten çıkarma gerekçesi olarak ise "performans yetersizliği" gösterildiği öğrenildi.
İŞTEN ÇIKARMALAR SIRASINDA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ
29 işçinin "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkarıldığı saatlerde Üsküdar'ın AKP'li Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeden bir fotoğraf paylaştı.
Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapılmış, CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçim AKP'nin suç duyurusu üzerine mahkeme kararıyla iptal edilmişti.
Yeni başkanvekili seçiminin hemen öncesinde, 3 Eylül'de CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AKP meclis grubuna katılmıştı. CHP'den AKP'ye geçen meclis üyelerinin oylarıyla Dündar Ziya Gültekin, 8 Eylül'de Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçilmişti.