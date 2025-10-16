TELE1’e konuk olan eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, iktidarın erken seçim hazırlıkları yaptığını söyledi.

Seçim kararının alınacağı tarihe ilişkin tahminini açıklayan sağlar, şunları söyledi:

-Sinirler gergin. Meclis’te herkes hesap soruyor. Gerçek gündemin dışında başka gündemlerle de uğraşıyoruz. Ama ne zaman bu biter? Seçim kararı alınınca. Baskın seçim yapacaklarını düşünüyorum.

-O da herhalde ocak ayında kararı alınacaktır. O zaman rahatlar insanlar. Seçim sürecinde ne yapacakları belli olur.

-CHP bunu gördüğü için, haftada 2 gün yaptıkları eylem toplantılarını yurt dışında da yapıyor.

Diğer partiler de kızgınlıklarını bir kenara bırakıp ne yapacaklarını söyleyeceklerdir diye düşünüyorum.

“MART AYINDA OLUR”

Sağlar, erken seçimin Mart ayında yapılabileceğini belirterek, “Ocak ayında karar alınacak, Mart ayında seçim yapılacak” ifadelerini kullandı.