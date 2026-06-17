Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını şubat ayında tamamlamasının ardından yayımlanan ortak raporda öngörülen “çerçeve yasa”nın TBMM tatile girmeden çıkarılması için İmralı Heyeti ile DEM Parti harekete geçti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti, görüşmenin ardından “Çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik” açıklaması yaptı. İmralı Heyeti’nin bu kapsamda ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, DEM Parti’nin de TBMM tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkarılması amacıyla turlara çıkması planlanıyor.

AKP İSE BEKLEME TARAFI

Öte yandan AKP'li yetkililer, sahada silah bırakmanın varlığını güçlendirecek istenen düzeyde ilerleme olmadığını bildirdi. Terör örgütü hakimiyetindeki mağaralar ve kampların boşaltılması gerektiğini ancak birkaçı dışında bunun gerçekleşmediğini aktaran yetkililer, “Ancak güçlü ve kalıcı mahiyette bir ilerleme yok” ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yayımladığı ortak raporda yasal düzenlemeler için “sahada silah bırakıldığının güvenlik birimlerince teyit ve tespitinin kritik eşik” olarak vurgulandığına işaret eden AKP'li yetkililer, “Tatmin edici düzeyde ilerleme sağlansın çok kısa sürede yasal düzenleme yapılır” açıklamasında bulundu.

Yetkililer, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bu süreçteki etkinliğini artırmak amacıyla İmralı’da farklı kişi, kurum ve çevrelerle daha kolay görüşebilmesini sağlayacak idari düzenlemeler yapılmasının önünde bir engel olmadığını, buna mevzuatın izin verdiğini ifade ederek, “Bunu olumlu da buluyoruz, olabilir” diye konuştu.