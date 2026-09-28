Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinde, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasıyla birlikte Sayan ailesinin siyaset ve bürokrasideki görevleri gündeme geldi.

HEP KAZANDI

Hakkari’nin Durankaya Belde Belediye Başkanı AKP’li Resul Kaya’nın oğlu olan çocuk ve ergen ruh sağlığı doktoru İlyas Kaya’nın, borsada yaklaşık 99 milyon 687 bin liralık yatırımla 826 milyon lira kazanç elde ettiği öne sürüldü.

KARİYER YAPTILAR

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Kaya’nın, 255 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve söz konusu hisseleri 4 bin 482 liradan sattığı belirtildi. Kaya çifti 2010 yılında Ümraniye Belediye Nikah Sarayı’nda düzenlenen törenle evlenmiş, nikahlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da şahitlik yapmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın akrabaları ve görevleri şöyle:

Kaya’nın ağabeyi Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda başkanlık yaptıktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Ablası Ayşe Sayan Koytak ise daha önce Kuveyt ve Bahreyn büyükelçiliklerinde görev yaptı. Koytak, 21 Eylül 2026 itibarıyla Helsinki Büyükelçisi olarak görevine başladı.

Ailenin en küçük kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan da bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yaptı.

Firari iş insanI Sezgin baran Korkmaz SPK’ya çağrı yaptı: Neden listede yoktu?

Korkmaz, Özata Denizcilik soruşturmasında Kaya ve eşinin neden yer almadığını sordu.

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, fon skandalına adı karışan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “tefecilik” suçlamalarıyla aranan Korkmaz, Sayan ve dün gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in yan yana fotoğrafıyla, “Sağdakini bu işlere sokan soldaki arkadaş” ifadelerini kullandı.SPK’nın iki gün önce Özata Denizcilik hisselerinde “piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı iddiasıyla aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin’in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Korkmaz, “Listede Fatma Betül Sayan Kaya da eşi de yoktu. Neden?” diye sordu.

AKP Sayan’ı WhatsApp grubundan attı

AKP’deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de partisinin Genel Merkezi’nden geldi. AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, Kaya’yı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan çıkardı.

75 kişilik MKYK üyelerinin yer aldığı grupta önce kısa bir bilgilendirme yapan İnan, Kaya’nın “görülen lüzum üzerine” görevlerinden ayrıldığını bildirdi. İnan, bu mesajın ardından Kaya’yı gruptan çıkardı.