İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler, Konya'da da devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde, Konya’da binlerce vatandaş Zafer Meydanı’nda bir araya gelerek protesto eylemi düzenledi.

Eyleme katılan Konyalılar, 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hükümet istifa' gibi sloganlar atarak, gözaltı kararına karşı çıktılar. Aynı zamanda, 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganı da sıkça duyuldu. Protestolar, Konya’nın merkez ilçelerinin yanı sıra Seydişehir ilçesinde de sürdü.

Eylemin ardından, yürüyüşlerini tamamlayan vatandaşlar sessiz bir şekilde dağıldı. Protestolar sırasında herhangi bir arbede yaşanmazken, eylemciler demokratik haklarını savunmak için toplandıklarını belirttiler.