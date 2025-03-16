Dar gelirlinin payına Ramazan ayında da uzayan kuyruklar ve hayat pahalılığı düştü. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında ilk sıralarda yer alan Konya'da bir firma kıymanın kilosunun 395 TL, kuşbaşının ise 475 TL'den satmaya başladı.

Konya'da sofralarına et koyabilmek isteyen yurttaşlar oruçlu halde saatlerce ucuz et kuyruğunda bekledi.

Tüketicilerin güneşten korunmak içinse başlarına karton kutu geçirmeleri dikkat çekti.

Kuyrukta bekleyenlere mikrofon uzatan Sözcü ekipleri bir dokundu bin ah işitti.

“GEÇMİŞTE KUYRUĞA GİRMEZDİM AMA BU YAŞTAN SONRA GİRİYORUM ARTIK”

Kuyrukta bekleyenler arasında bulunan bir yurttaş, bir saati aşkın bir süredir beklediğini belirterek, “Nerede ucuz bir gıda ürünü görsek oraya gidip bekliyoruz. Şimdiye kadar ben bu kuyruklara girmezdim ama şimdi bu yaştan sonra giriyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Geçmişteki kuyruklar da, şimdiki kuyruklar da aynı. Baştakiler ve bu düzen değişmedikçe biz bunları yaşamaya devam ederiz” dedi.

“ŞEKER VE TANSİYON HASTASIYIM, KUYRUKTA BEKLİYORUM”

Şeker ve tansiyon hastası olması olmasına rağmen kuyrukta bekleyen bir yurttaş ise, şunları söyledi:

“Şeker ve tansiyon hastasıyım, bu şekilde bekliyoruz. 80’li yıllardaki kuyruklarda paramız vardı mal yoktu. Şimdi paramız yok, mal var. Geçinmekte zorlanıyoruz. Ben emekliyim ve hala çalışıyorum.”

“EMEKLİ BİR ET ALABİLİYOR MU?”

70’li yıllardaki kuyrukların günümüzde de yaşandığını aktaran bir başka emekli yurttaş ise, “70’li yıllarda da kuyruklar vardı şimdi de var. Şimdi alamadığımızdan kuyruklar var, o zamanlarda da paramızın olmadığından vardı. Değişen bir şey yok. Emekliyim ve maaşımla ne alabilirim? Bir et alabiliyor mu? Bu firma böyle indirim yaptı da belki alabilirsek alabileceğiz. Yoksa o da hayal” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKKEN BEKLİYORDUK, ŞİMDİ YİNE BEKLİYORUZ”

70’li yıllarda çocuk olduğunu ve o dönemlerde de kuyrukta beklediğini ifade eden bir tüketici ise, “Çocukken bekliyorduk şimdi yine bekliyoruz. Hayat pahalılığından dolayı çok zorlanıyoruz. Etin kilosu olmuş 700-800 lira…” dedi.