Tutuklu ve görevden alınan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek olmak için yurdun dört bir yanında sokağa çıkıp protestolarda bulunan vatandaşların adresi bu kez Trabzon oldu.

14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin yüzde 47,7 oy aldığı, CHP'nin ise yüzde 18,02 oranında destek gördüğü kentte İmamoğlu'na olan destek dikkat çekti.

VATANDAŞLAR İMAMOĞLU'NA DESTEK OLMAK İÇİN PROTESTOLARA KATILDI

Kendisi de Trabzonlu olan İmamoğlu için yürüyüş yapan vatandaşlar, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu’nun videosu gösterilirken CHP'li yöneticiler katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.