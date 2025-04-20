Silivri'de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için Yozgat’ta “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 76 oy aldığı Yozgat’ta binlerce çiftçi 6 kilometrelik traktör kuyruğu oluşturdu. İmamoğlu’nun tutuklanmasını traktörleriyle protesto eden 10 Yozgatlı çiftçiye iktidar 1 milyon lira ceza kesmişti. CHP lideri Özgür Özel Cumhuriyet Meydanı’na kafasında kasketle, kendi kullandığı traktörle girdi.

“Yozgat, Erdoğan’ın topladığının iki katı kalabalıkla ‘Yaptığın doğru değil’ diyorsa, doğru meydan bu meydandır” diyen Özel burada halka seslenerek şunları söyledi:

YOZGAT UYANDI

O traktör konvoyu, traktörlerin kornaları Yozgat’tan bütün Türkiye’ye duyuldu. Bir ezber bozuldu. ‘Yozgat bizimdir. Bizden başkasına oy vermez. Yozgat tepki vermez. Yozgat eylem yapmaz’ diye bir ezbere varmışlar. İşte Yozgat, o ezberi bozdu. Yozgat onlara oy verdi diye, onlar Yozgat’ı çantada keklik sandılar. Artık Yozgat uyanmıştır, bu millet uyanmıştır. Yozgat zulme susmamış, bugün de bu meydana sığmamıştır.

KARINCANIN KARDEŞİ CHP

Birileri oyu alırken iyi. Sonra hizmet yapmayınca, taban fiyata tepki olunca, çiftçi faize itiraz edince, mazotun, gübrenin yüksekliğinden yakınınca, çiftçi iktidara mesafe koyunca, bir anda çiftçinin, köylünün karşısına dikiliyorlar. Gördüm ki birileri yukarıdan bakıyor, kibirle bakıyor ve Yozgatlı köylüleri karınca gibi görüyor. Onu ezmeye kalkıyor. Karınca gibi çalışkan o çiftçileri, sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

VİCDANI DONDU

Yozgatlı çiftçi geçtiğimiz günlerde donda eriğini, kirazını, kayısısını, şeker pancarını kaybetti. Çiftçiler bekledi; bir destek, bir iyi ses bekledi. Maalesef don sadece havada değil, Tayyip Erdoğan’ın vicdanı da donmuştur, kalbi de donmuştur.