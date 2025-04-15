Kayseri’nin köklü okullarından Sami Yangın Anadolu Lisesi’nde görev yapan bazı deneyimli öğretmenlerin başka okullara tayin edilmesi, okulun mezunlarını harekete geçirdi. Sami Yangın Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada bu duruma tepki gösterdi.

“Okulumuzun başarısı, bu değerli öğretmenlerin emeğiyle mümkün oldu” denilen açıklamada, yapılan idari işlemlerin okulun kültürüne ve akademik niteliğine zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

“HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN”

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde çeşitli nitelikli liselerde yaşanan idari değişikliklerin bir benzeri, Sami Yangın Anadolu Lisesi’nde de yaşanmıştır. Okulumuza yıllardır emek veren bazı kıymetli öğretmenlerimizin başka okullara tayin edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Sami Yangın Anadolu Lisesi’nin akademik başarıları ve köklü kültürü, yalnızca öğrencileriyle değil, bu değerli öğretmenlerinin özverili çabalarıyla da şekillenmiştir. Eğitimde kalite, deneyimli kadroların sürekliliğiyle mümkündür. Derneğimizin hukukçularıyla yaptığımız değerlendirmede, söz konusu idari işlemlerin idare hukukuna göre hukuki dayanaktan yoksun olduğu kanaatine varılmıştır.”

“DERNEK OLARAK HUKUKİ DESTEK SUNMAYA HAZIRIZ”

Söz konusu işlemden etkilenen öğretmenlerin yalnız olmadığını belirten dernek yönetimi, “Derneğimiz avukatları, bu işlemlerden etkilenen öğretmenlerimize hukuki destek sunmaya hazırdır.” açıklamasında bulundu.