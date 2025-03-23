Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya’da, il ve ilçelerde parti üyeleri ile gönüllü vatandaşların katılımıyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan ön seçim yapıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Konya’da oy kullanmak isteyen vatandaşlar caddelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Ön seçimde oyunu Meram İlçe Başkanlığında CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’la birlikte kullanan CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaman, “Konya’da 13.500’e yakın üyemizle ve gönüllü vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla il ve ilçe binalarımızda ön seçimimizi tamamladık. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen vatandaşlarımız sandıklara koşarak iktidarın yanlışlarına tepkisini gösterdi. Yapılan ön seçim, Ekrem İmamoğlu’nun adalet ve demokrasi arayışında halkın ortak sesi olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.

CHP KONYA'DAKİ ÖN SEÇİMDEN MORAL BULDU

CHP Genel Merkezi tarafından Konya’daki ön seçime Koordinatör olarak görevlendirilen CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise yoğun katılımın kendilerine büyük moral verdiğini belirtti. Kasap, “Sabahın erken saatlerinden itibaren üye sandıkları ve gönüllü vatandaşların oy kullandığı sandıklarda kuyruk oluştuğunu görmek umut verici. Halkımız sandıklarda demokratik hakkını kullanarak sürece katkı sundu” şeklinde konuştu.

"KONYA YIKILIYOR"

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise oyunu CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu ile birlikte kullandı.

Bektaş, "Konya yıkılıyor. Yurttaşlarımız oy kullanmak için sıraya girmiş durumda. Ekrem İmamoğlu’na yargı eliyle getirilen yasaklara yurttaşlarımız itiraz ediyor. İtiraz etmek için ilçe binalarımızı tıka basa doldurmuş durumdalar. Bütün ilçelerimizin önü bu şekilde. Hazırlanmış oy pusulalarının tamamı tükendi. Sürekli yeni oy pusulası basılıyor. Bir dip dalga geliyor. Bir demokrasi bilincine sahip yurttaşlarımızdan ciddi bir tepki geliyor" dedi.