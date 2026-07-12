Yurt gezilerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son genel seçimde yüzde 62 oy aldığı Niğde ile devam eden CHP'nin son seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, kentte ilk olarak Ulukışla Beyağıl köyü kiraz bahçesinde işçilerle bir araya geldi.

Kiraz işçilerinin ve üreticilerinin sorunlarını dinleyen Özel, "Türkiye'de çiftçinin yaş ortalaması 57'ye çıktı. Çiftçilik yapan 3 gençten 2'si de asgari ücretle bir iş bulursam giderim diyor" ifadesini kullandı.

Özel daha sonra Yeni Çarşı'da esnaf ziyareti yaptı. Yoğun ilgi karşısında yürümekte zorlanan Özel burada da halka hitap etti.

'HALK SEL OLUP AKIYOR'

"Arabanın girdiği yere kadar girdik, sokağın içinden yürüdük geldik. Her yerde olduğu gibi Niğde'de de artık insanlar bekliyorlar, karşılıyorlar, bizimle birlikte sel olup akıyorlar. Halkın coşkun akan selinin önünde kimse duramaz, bunu herkes böyle bilsin" diyen Özel şöyle devam etti:

Bir sel gibi aşağı doğru akarken aramızda bir engelli aracı kaldı, üç tekerlekli. Öyle olunca korktuk, izdihamdan zarar görür diye. Onu kenara almaya çalışırken dedi ki; 'Bilerek size doğru geldim' dedi. Benim dedi, adım Fuat Baş. 'Bunu' dedi, 'sana vermeye geldim, emanet etmeye geldim. Bunu al git' dedi. Sonra dedi, 'Partini kurtar, ülkeni kurtar, iktidar ol, bunu bana geri getir' dedi. Niğde'de Fuat Baş ağabeyimin bu emanetini alıyorum. Bir gün buraya geleceğiz, yine bu bankın üstüne çıkacağız, emaneti Fuat ağabeye geri vereceğiz.

'CESARETİ VARSA İKİNCİ KEZ KARŞIMIZA ÇIKSIN'

Hani hep Erdoğan şöyle diyordu ya; 'Yarıstık yendim, yarıştık yendim... Bakın şimdi Niğde'den ben ne diyorum: Tayyip Bey, sen daha bizim karşımıza yeni çıktın. Bir kere yarıştık, onu da ben kazandım! Hadi bakalım! Buradan söylüyorum, Tayyip Bey'e söylüyorum, Erdoğan'a söylüyorum: Öyle bol bol, geniş geniş konuşuyordun. Cesaretin varsa çık karşımıza, ikinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim!"

AÇILIŞA KATILACAK

Özel bugün daha sonra saat 14.00'da Niğde'de Çarşı Mahallesi'ne geçerek çiftçi kadınlarla buluşacak ve Halk Ekmek Fırını (Çiftlik Belediye Binası) açılışına katılacak.