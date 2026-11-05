İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'da yaptırdıkları anketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 61Saat'e konuşan Aydın, yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirdikleri araştırmalarda AKP'nin önceki seçimlere kıyasla ciddi oy kaybı yaşadığını gördüklerini söyledi.

Çalışmaların Trabzon'un doğu ve batı bölgelerini kapsayacak şekilde yürütüldüğünü belirten Aydın, yalnızca belirli bölgelerden elde edilen sonuçların kent geneline mal edilmediğini ifade etti.

Aydın, "Biz Trabzon'un doğusunu ve batısını orantılı şekilde değerlendiriyoruz. Sadece belirli bölgelerde araştırma yapıp ortaya çıkan sonucu bütün Trabzon'a mal etmiyoruz. Gerçek tabloyu görmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmada AK Parti'nin 2023 seçim sonuçlarına göre yaklaşık 15 puan kaybettiğini görüyoruz" dedi.

"İYİ PARTİ'NİN OYU YÜZDE 15"

İYİ Parti'nin Trabzon'daki oy potansiyeline ilişkin de konuşan Aydın, bir önceki genel seçime göre oylarını artırdıklarını savundu. Yeni bir araştırmanın da devam ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Şu anda yeni bir çalışma daha yapılıyor. Biz İYİ Parti olarak Trabzon'da yüzde 15'in üzerini görüyoruz. İYİ Parti birinci parti demiyorum, ikinci parti de demiyorum. Ancak üçüncü parti olduğumuzu söylüyorum. Birinci partiyle aramızdaki makasın giderek daraldığını görüyoruz."

İYİ Parti, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 12,09 oy almıştı.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMININ DEĞİŞECEĞİNİ SAVUNDU

Önümüzdeki genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, AKP'nin Trabzon'da milletvekili kaybedeceğini ileri sürdü. 2023 seçimlerinde AKP'de dördüncü sıradan aday olmak istemeyenlerin bulunduğunu belirten Aydın, gelecek seçimlerde adaylık yarışının ilk iki sıra için yoğunlaşacağını söyledi.

Aydın, "2023 seçimlerinde AK Parti içerisinde dördüncü sıradan aday olmak istemeyenler vardı. Önümüzdeki seçimde ise üçüncü sıraya yazılmak istemeyecekler. Herkes ilk iki sıra için mücadele edecek. Bizim ikinci sıramız için de ciddi bir yarış olacak. Muhtemelen Trabzon'da iki, iki, iki şeklinde bir milletvekili dağılımı ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.